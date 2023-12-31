Легковую машину смяло под колесами фуры на трассе в Челябинской области

Спасатели ликвидировали последствия смертельного ДТП почти сутки

Страшная авария произошла днем 29 декабря на автодороге Магнитогорск — Южноуральск в Челябинской области. 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Хендай», не справилась с управлением в условиях метели, выехала на полосу встречного движения и попала под колеса грузовика «МАН». Женщина погибла. Спасатели ликвидировали последствия ДТП около суток, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«По прибытию к месту аварии спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента произвели частичный разбор кузова. Завершение работ по ликвидации последствий этого ДТП было приостановлено до наступления светлого времени суток, так как требовало привлечения тяжелой спецтехники»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.