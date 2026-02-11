Сотрудники Госавтоинспекции Кыштыма устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Авария произошла сегодня, 11 февраля, в 8 часов утра на 35‑м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым.
По предварительным данным, 55‑летний водитель ZAZ Chance при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с двигавшимся навстречу большегрузом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции же установили, что погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности.