Легковушка залетела под грузовик на встречке под Кыштымом

Водитель не был пристегнут и погиб на месте

Сотрудники Госавтоинспекции Кыштыма устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Авария произошла сегодня, 11 февраля, в 8 часов утра на 35‑м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым.

По предварительным данным, 55‑летний водитель ZAZ Chance при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с двигавшимся навстречу большегрузом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции же установили, что погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности.