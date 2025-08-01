Легковушка залетела под грузовик на трассе М-5 под Миассом

Один человек погиб, еще двое госпитализированы

На трассе-5 «Урал» под Миассом в ДТП погибла 70-летняя женщина. Она была пассажиркой автомобиля «Ваз 21102», водитель которого не справился с управлением и врезался в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Трагедия произошла вблизи поселка Нижний Атлян. 74-летний водитель «Ваза» наехал на знак аварийной остановки и затем на скорости влетел в стоящий на проезжей части автомобиль «Греен». Известно, что незадолго до трагедии грузовик столкнулся с другим авто, «Маздой», поэтому стоял на полосе.

Пожилая пассажирка «Ваза» скончалась на месте. Водитель и второй пассажир, 10-летняя девочка, госпитализированы.