Легковушка заехала под попутный грузовик в Челябинске

По предварительным данным, водитель «14‑й» не соблюдал дистанцию

В Челябинске устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием легкового и грузового автомобилей. Авария произошла днем во вторник, 8 июля, на Бродокалмакском тракте, сообщает Госавтоинспекция города.

«По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди грузовиком Volvo Fh-Truck. В результате водитель получил травмы, а оба автомобиля — механические повреждения», — рассказали в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, направленная на установление всех причин произошедшего.