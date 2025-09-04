Легковушка врезалась в здание в Магнитогорске, пострадал 7‑месячный ребенок

Всего в столкновении пострадали три человека, начато расследование

Три человека, в том числе семимесячный младенец, пострадали в результате ДТП на перекрестке в Магнитогорске, сообщает Госавтоинспекция города.

Столкновение Lexus RX330 и Škoda Octavia произошло в утреннее время 2 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской. По предварительным данным, 48‑летний водитель Lexus, выполняя разворот на регулируемом перекрестке, не уступила дорогу Škoda, который после столкновения вылетел с дороги, сбил на тротуаре пешехода и врезался в здание.

В результате ДТП пострадал 41-летний пешеход и два пассажира легковушки: 65-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, и семимесячный малыш, которого везли в автолюльке сзади. Всем троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



По факту аварии проводится расследование.