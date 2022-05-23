Легковушка сгорела при пожаре в гаражах Миасса

Автомобиль вспыхнул, когда хозяина не было рядом

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Миассе в понедельник, 23 мая, днем произошел пожар в гаражном кооперативе № 1а по улице Академика Павлова. В результате ЧП сгорела отечественная легковушка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Автомобиль загорелся в гараже, хозяина не было. Вызов от очевидцев поступил в 13:02, через несколько минут были на месте. Всего работали три автоцистерны и пожарный автомобиль. Ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на соседние гаражи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огнем уничтожило автомобиль ВАЗ-2112. На месте пожара работает дознаватель. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование авто.