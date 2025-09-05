Легковушка перевернулась на северо-западе Челябинска

Пострадала женщина-пассажир

На улице 250-летия Челябинска в областном центре столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала женщина-пассажир, сообщает городская ГАИ.

Авария произошла около четырех часов вечера у дома № 79.

«Столкнулись „БМВ Х-6“ под управлением мужчины 1953 года рождения и „Мицубиси Аутлендер“ под управлением мужчины 1988 года рождения. После столкновения автомобиль „Мицубиси Аутлендер“ перевернулся», — рассказали в полиции.

Обе машины получили механические повреждения, во второй иномарке пострадала женщина-пассажир 1988 года рождения.