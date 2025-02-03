В Южноуральске устанавливаются обстоятельства ДТП со скорой, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.
Сообщается, что ДТП произошло в понедельник, 3 февраля, днем на перекрестке улицы Спортивной и автодороги Челябинск — Троицк.«Сорокапятилетний водитель „ЗАЗ Шанс“, двигаясь по Спортивной прямо, не предоставил преимущество в движении автомобилю СМП, двигавшемуся на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами», — рассказали в ведомстве.
После столкновения скорую развернуло. Внутри находились, помимо водителя, фельдшер и пожилая пациентка. По счастливой случайности никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
По факту аварии проводится проверка.