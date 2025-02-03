Легковушка не пропустила скорую с пациентом в Южноуральске

В карете СМП были фельдшер и пожилая пациентка

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В Южноуральске устанавливаются обстоятельства ДТП со скорой, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.

Сообщается, что ДТП произошло в понедельник, 3 февраля, днем на перекрестке улицы Спортивной и автодороги Челябинск — Троицк.

«Сорокапятилетний водитель „ЗАЗ Шанс“, двигаясь по Спортивной прямо, не предоставил преимущество в движении автомобилю СМП, двигавшемуся на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами»,

— рассказали в ведомстве.

После столкновения скорую развернуло. Внутри находились, помимо водителя, фельдшер и пожилая пациентка. По счастливой случайности никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка.