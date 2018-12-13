/ «Ларгус» превысил скорость и врезался в щебень в Аргаяшском районе

Пассажир автомобиля пострадала и была госпитализирована.

Авария с участием «Лада Ларгус» произошла вчера, 12 декабря, около 10 часов утра, на территории Аргаяшского района. 56-летний мужчина на отечественной легковушке превысил скорость, не справился с управлением, из-за чего автомобиль въехал в насыпанную на дороге кучу щебня.

На 17 км автодороги «Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева» на территории Аргаяшского района, 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП, пассажир, 53-летняя женщина, получила телесные повреждения и была госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

На фотографиях с места аварии отчетливо видно разбитый перед отечественного универсала. У него выбита передняя фара, а также повреждены бампер и решетка радиатора.