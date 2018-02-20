/ Три человека пострадали после опрокидывания «Лады» в кювет на Южном Урале

Участников аварии пришлось госпитализировать.

Накануне вечером на дороге между Южноуральском и Магнитогорском произошла авария, в которой пострадали три человека. Все они находились в салоне отечественного универсала. Как установили в ГИБДД, 53-летний водитель не справился с управлением «Ладой», что и способствовало ДТП.

19 февраля в 20:20 на 157 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры 1963, 1975 и 1960 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. — сообщили сайту «Первый областной» в Госавтоинспекции региона.

Три человека находятся на лечении в местной больнице. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

