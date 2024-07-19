«Ладу» смяло в ДТП под Миассом

Пострадало три человека

В Челябинской области на автодороге Миасс — Златоуст столкнулись два отечественных автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 22-летний водитель «четырнадцатой» выехал на встречку и врезался в «Ладу-Гранту».

По предварительным данным, ДТП произошло во время дождя. После столкновения ВАЗ-2114 смяло и отбросило на обочину: двери выгнуло, повылетали стекла, вырвало колеса.

В аварии пострадали водитель ВАЗа, 34-летняя женщина за рулем «Гранты» и ее пассажирка. Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция.