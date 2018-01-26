/ «Лада» с двухлетним пассажиром протаранила иномарку в Калининском районе

«Скорая» увезла одного из участников ДТП.

Двухлетний ребенок оказался участником ДТП в Челябинске. Он ехал в «Ладе Калине», столкнувшейся с «Фольксвагеном» на проспекте Победы в Калининском районе. Водитель отечественной легковушки отказался соблюдать правила дорожного движения и не пропустил «немца». От удара машины выбросило на тротуар.

В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген Поло и пассажир 2016 года рождения, автомобиля Лада Калина, получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, водитель автомобиля Лада Калина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Несовершеннолетний находился на заднем пассажирском сиденье и перевозился без использования детского удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



В тот же день на ЧТЗ нетрезвый водитель «Лифана» отправил в больницу другого автомобилиста. Как установили сотрудники ГИБДД, китайская легковушка на «встречке» въехала в «Хендай». Автомобиль «Лифан» серьезно пострадал, его правую часть смяло, снесло багажник. Серьезных травм его водитель не получил, автомобилиста на «Хендае» госпитализировали.

