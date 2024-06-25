«Лада-Калина» разбилась всмятку после столкновения с внедорожником под Миассом

У водителя отечественной легковушки не было шансов

Внедорожник внезапно выехал на встречку на мокрой дороге и устроил жуткий автозамес на трассе М‑5 под Миассом. Обстоятельства смертельной аварии устанавливает Госавтоинспекция.

ДТП произошло около девяти часов вечера в понедельник, 24 июня, на 1756-м километре автодороги Москва — Челябинск.

«По предварительным данным, 63-летний водитель Toyota Land Cruiser в условиях дождя выехал на полосу встречного движения в месте, где такой выезд запрещен, где врезался в «Ладу-Калину» под управлением 43‑летнего мужчины», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев аварии, отечественная легковушка оказалась раздавлена и вскрыта, как консервная банка, и у ее водителя, по сути, не было шансов.