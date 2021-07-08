Кыштымский суд рассмотрит уголовное дело сотрудников микрофинансовой фирмы

По версии следствия, обвиняемые украли у собственной компании более трех миллионов рублей

В Кыштымский городской суд поступило уголовное дело в отношении пяти сотрудников микрокредитной организации ООО МКК «ЧелМани», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Четыре женщины и мужчина обвиняются в мошенничестве и пособничестве афере (статья 159 УК РФ).



По версии следствия, две обвиняемые, сотрудницы кыштымского филиала микрокредитной компании, в июле — декабре 2019 года оформили 265 фиктивных договоров микрозаймов на общую сумму в 3,148 миллиона рублей. Другие обвиняемые помогали в этом: добывали копии паспортов и полисов ОМС, покупали сим-карты мобильной связи, чьи номера указывали в фиктивных договорах.

Сообщники были задержаны оперативниками городского отдела экономической безопасности. Санкция статьи 159 предполагает наказание до десяти лет лишения свободы каждому.