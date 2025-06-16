Кыштымец выплатил больше 2 млн рублей, чтобы не лишиться кроссовера

Мужчина погасил кредиты сразу перед двумя банками

В Кыштыме судебные приставы добились от местного жителя погашения крупных задолженностей сразу перед двумя банками. Тридцативосьмилетний мужчина был должен финансовым организациям более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП по Челябинской области.

Сообщается, что мужчине временно закрыли выезд из страны, также было установлено, что на должника зарегистрирован кроссовер KiaSeltos 2021 года выпуска. Судебный пристав инициировал запрет регистрационных действий с автомобилем и выехал к должнику, чтобы арестовать иномарку, однако хозяин отказался предоставлять машину.

«Приставу удалось убедить мужчину, что тогда авто будет объявлено в розыск, найдено, изъято и после оценки продано. Это произвело на должника впечатление — уже через несколько дней он полностью погасил долги», — рассказали в ведомстве.

Денежные средства поступили взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.