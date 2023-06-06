На 89-м километре МКАД у грузового автомобиля отлетел прицеп и врезался в припаркованную на обочине Mazda. В легковушке на месте погибла 22-летняя пассажирка, 25-летний мужчина, уроженец Кыштыма, позже скончался в больнице, сообщили в столичной прокуратуре.
На кадрах видно, как водитель осматривает сломавшуюся на дороге машину и в какой-то момент в легковушку влетает прицеп.
«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела», — сообщили в прокуратуре Москвы.
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