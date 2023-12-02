Кыштымец перечислил неизвестным 20 тыс. рублей за нераспространение приватного видео

При этом, по словам мужчины, подобный контент он никогда не снимал

41-летний житель Кыштыма обратился в полицию с заявлением о шантаже. По его словам, неизвестные выманили у него 20 тысяч рублей за нераспространение приватного видео с якобы его участием, но после получения денег мошенники продолжили угрожать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что ему в соцсетях пришло сообщение от незнакомца, который написал, что если тот не перечислит 20 тысяч рублей, в сеть будет выложено приватное видео с участием кыштымца. Потерпевший заявил полицейским, что никогда не снимал подобные видео, но, опасаясь за свою репутацию, перевел на указанный счет немаленькую сумму. Однако после этого угрозы не прекратились, и мужчине пришлось обратиться за помощью к правоохранителям.

В отделе полиции «Кыштымский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса РФ).

Правоохранители вновь призвали южноуральцев не отправлять в переписках материалы приватного содержания. Также они напомнили о том, что если человек стал жертвой вымогателей, не следует идти у них на поводу и переводить деньги. Нужно сразу же обратиться в полицию. Удалять такие переписки не следует.