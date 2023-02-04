Курьера популярной мошеннической схемы задержали в Миассе

Он забирал деньги у пенсионеров, внуки которых якобы устроили ДТП

В Миассе полицейские задержали 22-летнего курьера мошеннической схемы «Родственник попал в ДТП», когда тот пришел за деньгами к одному из потерпевших. Как позже выяснилось, молодой человек причастен к совершению нескольких подобных преступлений. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился 71-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, который сообщил, что его внучка устроила ДТП и необходимо решить проблему с возмещением ущерба. Для этого пенсионеру необходимо передать подъехавшему курьеру 680 тысяч рублей. Пенсионер, распознавший мошенников, продиктовал им свои координаты и сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие правоохранители задержали курьера. Им оказался не имеющий постоянного места работы, ранее не судимый 22-летний челябинец. Полицейские выяснили, что ранее молодой человек забирал деньги у другого обманутого пенсионера. Последний мошенническую схему не распознал и лишился 500 тысяч рублей.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений. У полицейских есть основания полагать, что злоумышленник совершал свои деяния не только на территории Миасса»,— сообщили в ведомстве.

В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по частям 2, 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).