Курьера мошеннической схемы задержали в Челябинске

Мужчина обманул пенсионеров на 750 тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали разыскиваемого курьера мошеннической схемы «Родственник попал в ДТП», который забирал деньги у обманутых южноуральцев. Всего он вместе со своими подельниками обманул трех человек на сумму 750 тысяч рублей, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что 50-летний житель Челябинска сообщал пожилым людям, что якобы их родственники попали в ДТП и он может оказать им помощь за определенную сумму. Доверчивые и испуганные пенсионеры диктовали свои адреса и передавали мужчине деньги, которые он потом переводил своим подельникам.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения»,— сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.