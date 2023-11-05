Курьера мошеннической схемы задержали полицейские в Челябинской области

Парень забирал у обманутых пенсионеров крупные суммы

В Снежинске Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали 25-летнего курьера мошеннической схемы, который забирал у пожилых людей деньги. Полицейские установили его причастность к трем эпизодам мошенничества. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный рассказал правоохранителям, что в одном из мессенджеров ему поступило предложение о работе. Он должен был ходить по указанным адресам, забирать деньги и переводить их на продиктованные счета. При этом 2,5% от суммы парень мог оставить себе.

Перед тем как он забирал деньги, его работодатели запугивали жертв-пенсионеров по схеме «ваш родственник попал в ДТП», выманивали у них крупные суммы, а затем отправляли забирать деньги курьера.

«В настоящее время полицейскими установлена его причастность к трем эпизодам противоправной деятельности. Во всех случаях потерпевшими оказались пожилые женщины. Суммы, которые они отдавали, варьировались от 100 до 300 тысяч рублей. Точное количество потерпевших полиция продолжает устанавливать. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье „Мошенничество“ УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Парню грозит до пяти лет тюрьмы.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!