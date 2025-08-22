Курьера, который забрал 10 млн у девочки, вскрывшей родительский сейф, нашли в Башкирии

Полицейским пришли на помощь IT‑технологии

Южноуральская полиция задержала сообщника аферистов, забравшего 10,5 млн рублей у 17-летней жительницы в Магнитогорске. Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало историю обмана, в результате которого девушку при помощи болгарки заставили вскрыть сейф родителей — его преступники заметили в момент видеозвонка.

Полицейским пришли на помощь современные IT-технологии. Благодаря им полицейские вышли на 19-летнего жителя Башкортостана, который исполнил роль курьера.

Когда парня задержали и допросили, выяснилось, что он откликнулся на предложение о «подработке» в интернете: по указанию кураторов прибыл в Магнитогорск и, назвав кодовое слово, забрал у потерпевшей наличность, которую он в последующем перевел на счет нанимателям. После этого он вернулся на малую родину.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.