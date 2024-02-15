Курьер мошенников забрал больше миллиона у пенсионерок в Миассе

Обманывать стариков мужчина приехал из Ленинградской области

Четыре жительницы Миасса стали жертвами 37-летнего жителя Ленинградской области, который работал на мошенников. Мужчина исполнял роль курьера в схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщает полиция.

«В одном из мессенджеров подозреваемый получал от злоумышленников инструкции и адреса, по которым необходимо было забирать наличные деньги из рук встревоженных пенсионеров. После этого он переводил полученные средства на счета мошенников, а процент от суммы забирал себе в качестве выручки», — говорится в сообщении.

В ловушку попались четыре пенсионерки: они передали мужчине суммы от 100 до 400 тысяч рублей. Всего он перевел своим «кураторам» более миллиона.

В отношении «гастролера» возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Подозреваемый взят под стражу.