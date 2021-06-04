КСП составила список необоснованных трат прежней команды Катав-Ивановского района

По итогам ревизии выявлены нарушения при «ковидных» закупках

Сотрудники Контрольно-счетной палаты региона обсудили итоги ревизии в Катав-Ивановском районе, где было выявлено неправомерное начисление премий работникам, нарушение порядка выделения субсидий и управления имуществом муниципалитета. Сегодня, 4 июня, в пресс-службе КСП сообщили о нарушениях при выполнении «ковидных» закупок.

Сотрудники КСП проверили 28,8% расходов бюджет района за 2019 год и за девять месяцев 2020 года. Найдено неэффективное расходование 21,5 миллиона рублей, в том числе средства были потрачены на премии работникам, компенсации на сумму 8,4 миллиона рублей. Более восьми миллионов рублей были направлены на исполнение судебных актов, оплату административных штрафов и других финансовых санкций.

Проверкой найдены нарушения в управлении муниципальным имуществом, в частности, земельными участками. Неправомерно были израсходованы семь миллионов рублей на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

Кроме того, нерациональное использование бюджетных денег выявлено в рамках борьбы с COVID-19. Например, прежняя команда управленцев купила инфракрасные термометры и сенсорные дозаторы по завышенным ценам.

В марте в ходе ревизии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы района Евгения Киршина.

Следственными органами СКР по Челябинской области в отношении бывшего главы Катав-Ивановского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»).

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что Евгений Киршин ушел в отставку с поста главы Катав-Ивановского района после избрания в конце 2020 года на это место адвоката и бывшего мэра Троицка Александра Шимановича.