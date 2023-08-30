Крушение вертолета под Челябинском могло произойти из‑за отказа техники

Машина выполняла учебный полет

Вертолет Ми-8, рухнувший 29 августа возле поселка Прудного в Сосновском районе, мог выполнять учебный полет, а предварительная версия трагедии — отказ техники. Об этом сообщили источники информагентств РИА Новости и ТАСС в экстренных и авиационных службах. Официальной информации о происшествии со вчерашнего дня от ответственных ведомств так и не поступило, но известно, что машина была приписана авиационному отряду ФСБ России. Хронология катастрофы — в материале ИА «Первое областное».

Судя по рассказу врача скорой помощи Натальи Бондаренко, чья бригада первой прибыла на место ЧП, вызов о происшествии поступил в 14:59. Местные жители, ставшие очевидцами падения машины, в социальных сетях поделились увиденным. Кстати, дорогу к месту крушения сразу перекрыли экипажи ГИБДД.





«Я видела, как его закрутило. Дома была и по звуку поняла, что теряет высоту. Пытался вверх подняться. Прям лобовым вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина… Ребят, я такого страха никогда в жизни не испытывала», — пишет Ксения Морозова.

«Муж видел падение. Вертолет не военный, белый. Мотыляло во все стороны, потом встал „свечкой“ и пошел вниз. Взрыва не было», — заявила Людмила Брызгалова.

Примерно через час после происшествия губернатор Алексей Текслер проинформировал южноуральцев о случившемся. Глава региона отметил, что в районе Красного Поля потерпел крушение вертолет Ми-8 авиаотряда ФСБ. Жители и их дома не пострадали, а на месте работают спецслужбы, которым власти оказывают необходимое содействие. Также губернатор добавил, что в результате ЧП погибли три человека.

«Он летал кругами. А ни хлопка, ни взрыва мы не слышали», — рассказал местный житель прибывшим на место ЧП корреспондентам медиахолдинга «Первый областной».







В региональном главке МЧС заявили, что пожарные обнаружили горящий вертолет в лесном массиве. В короткий срок возгорание было ликвидировано, а на месте нашли тела трех погибших. Кстати, первыми на место происшествия могли прибыть военные, поскольку именно они направляли скорую помощь к разбившейся машине. Так как медики уже ничем не могли помочь тем, кто находился на борту Ми-8, то они остались дежурить, пока огнеборцы занимались тушением.

«Сами бы мы это место не нашли, потому что это дремучий лес. Перед нами была военная машина, и она нас направляла. Подъехав туда, мы уже увидели дым, и пожарная служба начала раскатывать свои рукава, чтобы тушить. Я и другой доктор подошли и увидели тела», — рассказала «Сосновской ниве» врач скорой помощи Наталья Бондаренко.





Неофициальная предварительная версия трагедии — отказ техники, а сам вертолет в момент ЧП мог выполнять учебный полет. Примечательно, что в пресс-службе Росавиации не просто отказались от комментария, но и вовсе заявили, что такие сведения «не обсуждаются публично».

«Росавиация не комментирует вопросы проведения расследования авиационных происшествий (инцидентов и катастроф). Данная информация не относится к информации для публичного обсуждения»,

— заявили в ведомстве Первому областному информагентству.

В различных ресурсах проходила информация о том, что проверку по факту крушения машины проводят в 308-м военном следственном отделе СК (дислоцируется в Челябинске). Там вопросы корреспондента Первого областного информагентства переадресовали в военное следственное управление СК по Центральному военному округу. ИА «Первое областное» направило в это ведомство запрос.

Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»; ГУ МЧС по Челябинской области; Анна Махнина, «Сосновская нива».

