Крупный пожар в Агаповском районе начался со свалки

Огнем охватило площадь, сравнимую по размерам с двумя Московскими Кремлями

Накануне жителей Челябинской области потрясли кадры горящих полей в Агаповском районе рядом с поселком Малиновка. Предварительно известно, что пожар начался из-за неосторожного обращения жителей с огнем. На поля огонь перекинулся со свалки.

Об этом нашему журналисту рассказала глава Первомайского сельского поселения Марина Набиева. По ее словам, горели пастбища для выпаса скота из частного сектора. Точная площадь пожара неизвестна, по словам главы сельского поселения, пламя раскинулось приблизительно на 50 гектаров земли.

«Это однозначно был поджог, гореть начало со свалки, там подожгли мусор. Виновных пока не нашли», — поделилась Марина Набиева.

Пожар начался еще днем, в обед. Жители пытались потушить его самостоятельно. Пожарные не могли добраться до очага — снег в полях растаял и техника просто вязнет в жиже. Вечером произвели опашку, к тому же прошел дождь, поэтому к ночи пламя потухло. Обошлось без жертв.

Для жилых домов угрозы не было. Фермеры и местные власти контролировали ситуацию до последнего, чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сейчас угрозы нет.