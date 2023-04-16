Крупный пожар произошел в промзоне в Копейске

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров

Накануне днем, 15 апреля, в Копейске Челябинской области в промзоне произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в металлическом ангаре горели производственные материалы. Пострадавших нет.

ЧП произошло на улице Кемеровской. На промышленной площадке горели мусор и производственные материалы. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Прибывшие пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться дальше. Причины произошедшего выясняются.