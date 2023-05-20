Крупный пожар произошел на саткинском комбинате «Магнезит»

На месте работали 30 спасателей

Сегодня, 20 мая, днем в Сатке Челябинской области на объекте Группы «Магнезит» загорелись стройматериалы. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе предприятия, пожар тушили 30 человек.

ЧП произошло в 12:45 во время выполнения подрядчиком из Уфы ремонтных работ в департаменте по производству порошков. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение требований правил пожарной безопасности при перемещении строительных материалов.

«Огонь ликвидировали 30 человек личного состава, на месте работали 8 автоцистерн и одна автолестница. На тушение пламени привлекались силы пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша. Пожарные оперативно прибыли на место и в максимально короткие сроки — за 20 минут — справились с бушующим огнем»,— рассказал начальник УГО и ЧС Группы «Магнезит» Максим Мягков.

Пострадавших нет. Официальную причину возникновения пожара выясняют сотрудники отделения дознания.