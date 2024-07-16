Крупный пожар произошел на производственном предприятии в Челябинске

Загорелась кровля двух цехов

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В ночь на 16 июля в Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе огонь объял кровлю двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Локализовать и ликвидировать возгорание пожарным удалось на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар тушили 67 человек, было задействовано 16 спецмашин. Открытое горение ликвидировали в 1:40. Причины ЧП устанавливаются, проводится проверка.

На месте работают специализированная пожарно-спасательная часть и лаборатория Роспотребнадзора по Челябинской области для замера выбросов в воздух.