Крупный наркоканал ликвидировали полицейские в Челябинской и Липецкой областях

Организатором оказался рецидивист из Копейска

Тонны марихуаны, подпольная теплица, закладчики в двух регионах и операция спецназа: в Челябинской и Липецкой областях полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков. Задержаны организатор и трое участников преступной группы, действовавшей через теневой интернет-магазин, сообщает пресс-служба южноуральского управления МВД.

Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области совместно с бойцами СОБР «Аркаим» Росгвардии. Первым взяли организатора — ранее судимого 38-летнего жителя Копейска. Мужчина через мессенджеры руководил бесконтактным сбытом сразу на территории двух регионов.

Полицейские вышли на челябинского закладчика. В квартире 41-летнего мужчины нашли 200 граммов марихуаны. Параллельно липецкие коллеги накрыли еще одно звено этой же сети: 36-летний оператор магазина встретил силовиков с 50 граммами мефедрона.

Но главная рыба ждала впереди. В момент преступной деятельности задержали 45-летнего челябинца, который обеспечивал весь магазин «зельем». Мужчина, официально нигде не работающий, решил построить бизнес на конопле. В Сосновском районе оперативники нашли его тайник, оборудованный прямо перед задержанием. В результате обыска в доме найдено более 10 килограммов марихуаны, 31 куст конопли, банковские карты, упаковочный материал и полноценное оборудование для выращивания.

Как выяснилось, этот фигурант работал оптом — поставлял наркотики сразу в несколько интернет-магазинов, включая того самого копейчанина.

Теперь всем четверым грозит долгий срок. Дела возбуждены по особо тяжкой статье — «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой». Фигуранты взяты под стражу.