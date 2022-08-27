Кровля пятиэтажного дома загорелась из-за газового баллона в Челябинске

На месте работали 17 пожарных

Поздно вечером 26 августа в Челябинске на крыше пятиэтажного дома по улице Воровского произошло факельное горение газа. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили на кровле несколько газовых баллонов, один из которых пропускал газ. Сотрудники газовой службы спустили их на землю, сообщили в пресс-службе Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные сбили пламя и закрыли вентиль, предотвратив возникновение крупного пожара. В это время из дома эвакуировался 21 человек. Пострадавших нет.

«Что послужило причиной произошедшего, предстоит установить органам дознания. По уточненным данным, подрядной организацией проводились кровельные работы. Согласно требованиям пожарной безопасности, хранение газовых баллонов на кровле недопустимо»,— рассказали в ведомстве.

На месте работали 17 человек личного состава и пять единиц техники.