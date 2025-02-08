Криптовалютчица из Магнитогорска лишилась почти 3 млн рублей

Женщина хотела пройти обучение, чтобы увеличить прибыль, но наткнулась на мошенников

В Магнитогорске в полицию обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала, что во время финансового обучения потеряла три миллиона рублей, взятых в кредит. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Потерпевшая уточнила, что занимается торговлей криптовалюты и в какой-то момент захотела увеличить прибыль. Она нашла в соцсетях обучающие курсы и связалась с финансовыми наставниками. Они убедили ее взять кредит в размере 3 миллионов рублей и пополнить свой брокерский счет. Женщина все так и сделала.

«Во время обучения потерпевшая несколько раз включала демонстрацию экрана, и мошенники, узнав пароль от ее виртуального кошелька, списали ее деньги, а взамен прислали не имеющую ценность валюту»,— уточнили в городской полиции.

Узнав об этом, потерпевшая попыталась связаться с «финансовыми наставниками», но они на связь больше не вышли.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают личности подозреваемых.