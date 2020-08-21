Неадекватного дебошира задержали на северо-западе Челябинска

У мужчины обнаружили пистолет, нож и мешочек с белым порошком.

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Неадекватного челябинца задержали сотрудники вневедомственной охраны. В ходе осмотра у мужчины обнаружили пневматический пистолет, нож, неизвестную жидкость и расфасованный по пакетикам белый порошок.

Инцидент произошёл в пятницу, 21 августа, на северо-западе города, возле дома № 44 по улице 40-летия Победы. В районе 4 часов ночи челябинец стал кричать и издавать непонятные звуки, чем разбудил жителей дома. Затем мужчина попытался зайти в подъезд. Это заметили на пульте мониторинга охранного предприятия. Сотрудники фирмы отправились на выезд, чтобы успокоить дебошира.

«Прибывшим бойцам молодой человек попытался оказать сопротивление. Для того, чтобы утихомирить дебошира пришлось применить наручники. Позже, во время обыска, сотрудники полиции обнаружили у молодого человека весьма странный арсенал: при нем был пневматический пистолет и метательный нож. Была обнаружена и жидкость неизвестного происхождения, разлитая по маленьким бутылочкам. Более того, в кармане брюк обнаружен небольшой мешочек с несколькими пакетиками белого порошка неизвестного происхождения»,— рассказали сайту «Первый областной» представители охранного предприятия.

Сам герой инцидента не смог объяснить, что это за вещество. Как рассказали очевидцы, во время задержания он продолжал издавать непонятные звуки и еле стоял на ногах. Зачем мужчина хотел зайти в подъезд предстоит выяснить сотрудникам полиции. В УМВД по Челябинску по факту эпизода проводится проверка.