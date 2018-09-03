/ Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле

Пожилой мужчина ищет похитителей.

В минувшие выходные пожилой садовод из Еманжелинска лишился ульев. 81-летний пенсионер, выйдя с утра в поле, не обнаружил на привычном месте домиков для пчел. Неизвестные похитили ящики с территории садового товарищества «Восход». Мужчина обратился за помощью в полицию.

В отдел МВД России по Еманжелинскому району поступило заявление от потерпевшего. 81-летний житель Еманжелинска сообщил, что у него украли соты с медом. В них содержалось около 5 килограмм. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сумма ущерба оценивается в 12 тысяч рублей.

Напомним, еще одно нелепое преступление произошло накануне в Чебаркуле. Сотрудник автомойки взял покататься иномарку клиентки, в это время его заметили жители города и сообщили об этом инспекторам. После задержания выяснилось, что 29-летний мужчина сел за руль «Опеля» под воздействием алкоголя. Теперь неудачливого угонщика ждет серьезное наказание.