Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.04 -0.04 79.5 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле

Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле

Пожилой мужчина ищет похитителей.
сегодня в 17:49
  |  Происшествия

В минувшие выходные пожилой садовод из Еманжелинска лишился ульев. 81-летний пенсионер, выйдя с утра в поле, не обнаружил на привычном месте домиков для пчел. Неизвестные похитили ящики с территории садового товарищества «Восход». Мужчина обратился за помощью в полицию.

В отдел МВД России по Еманжелинскому району поступило заявление от потерпевшего. 81-летний житель Еманжелинска сообщил, что у него украли соты с медом. В них содержалось около 5 килограмм. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сумма ущерба оценивается в 12 тысяч рублей.

Напомним, еще одно нелепое преступление произошло накануне в Чебаркуле. Сотрудник автомойки взял покататься иномарку клиентки, в это время его заметили жители города и сообщили об этом инспекторам. После задержания выяснилось, что 29-летний мужчина сел за руль «Опеля» под воздействием алкоголя. Теперь неудачливого угонщика ждет серьезное наказание.

Общество
Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске
16.05.2018
Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске
В мире
Обнаружен новый способ кражи данных с iPhone
20.04.2018
Обнаружен новый способ кражи данных с iPhone
Общество
Кражу из микрофинансовой организации раскрыли по следам обуви
16.04.2018
Кражу из микрофинансовой организации раскрыли по следам обуви
Общество
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в онлайн-краже
13.04.2018
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в онлайн-краже
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В Челябинском аэропорту откроются четыре новых направления
сегодня в 18:34
В Челябинском аэропорту откроются четыре новых направления
Общество
Евгений Тефтелев сплясал с юными челябинцами под песню про шоколад. Видео
  
сегодня в 17:53
Евгений Тефтелев сплясал с юными челябинцами под песню про шоколад. Видео
Происшествия
Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле
сегодня в 17:49
Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле
Происшествия
Трое детей госпитализированы после игр с газовым баллоном
сегодня в 17:42
Трое детей госпитализированы после игр с газовым баллоном
Общество
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 17:10
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
Культура
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
сегодня в 16:54
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
Происшествия
Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле
сегодня в 16:20
Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле
Общество
Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах
сегодня в 15:31
Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6