Краденую машину, разобранную на запчасти, обнаружили в СНТ Миасса

Злоумышленник задержан.

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Автомобиля лишился 55-летний житель Миасса. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что угнали его ВАЗ-2112, припаркованный на улице Романенко. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

По подозрению в угоне задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя. Полицейские установили, что злоумышленник отбуксировал авто на территорию одного из СНТ Миасса. Там он частично разобрал «легковушку» на запчасти.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет», — прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Миассу.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.