/ Мертвого котенка в подарочной коробке обнаружили жители Магнитогорска

Горожане возмущены обращением с трупом.

Жуткий «подарок» подложили неизвестные в Магнитогорске. Мертвого кота в красной коробке нашли местные жители. Она стояла в кустах, а не была закопана. Снимками и коротким описанием ситуации поделились горожане в социальных сетях.

Люди! Территория педколледжа! Выкинули на смерть или уже мертвую! — поделилась снимками пользователь Леля Набатчикова.

В комментариях к записи предположили, что кота таким образом пытались похоронить, а цветная коробка — это его «гроб».

Напомним, неоднозначные случаи с животными происходят на Южном Урале регулярно. В мае жительница Челябинска нашла обгорелый труп своего любимца. Белый кот с темными подпалинами шокировал женщину.