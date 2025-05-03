Короткое замыкание проводки стало причиной пожара с погибшими в Нязепетровске

Извещателя в доме не было

Причиной пожара в частном доме в Нязепетровске стало короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке на веранде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Специалисты испытательной пожарной лаборатории завершили работу на месте ночного пожара в Нязепетровске. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования»,— рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что пожарного извещателя, который мог бы разбудить жильцов громким звуком, в доме не было.

Напомним, ночной пожар вспыхнул в частном доме на улице Зотова. В результате погибли находившиеся там четыре человека. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.