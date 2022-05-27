Коркинский суд отправил в СИЗО водителя Mercedes, устроившего пьяное смертельное ДТП

В аварии погибла женщина

Сегодня, 27 мая, суд в Коркино отправил под стражу водителя автомобиля Mercedes, который ранним утром 22 мая устроил ДТП, в котором погибла женщина и пострадали еще два человек, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не получал в установленном порядке водительского удостоверения, ранее отбывал административное наказание за отказ от прохождения освидетельствования, является гражданином иностранного государства и может скрыться от следствия, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. («Нарушении ПДД, повлекшее смерть человека»).

Напомним, водитель не справился с управлением и не вписался в поворот пищевого техникума. На месте погибла 37-летняя женщина, двоих пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Одна пассажирка скончалась в больнице.