Корги укусил ребенка за лицо в Южноуральске

Суд взыскал компенсацию морального вреда с хозяйки, которая в момент ЧП была рядом

В Южноуральске суд вынес решение по иску прокурора, который требовал взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, который пострадал от нападения собаки, гулявшей с хозяйкой, сообщает пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Инцидент произошел в дни новогодних каникул в поселке Рощино. Возле горки, где катались дети, без поводка и намордника бегала собака породы корги.

«Собака была с хозяйкой. Когда малолетний скатился с горки, корги подбежал к нему и повредил лицо, от чего малолетний ощутил сильную боль», — говорится в сообщении суда.

В травмпункте несовершеннолетнему обработали раны, наложили повязку и поставили укол от бешенства (всего потребовалось четыре укола).

Суд частично удовлетворил иск, с ответчицы взыскана компенсация морального вреда, причиненного укусом собаки. Хозяйка корги заплатит 55 тысяч рублей.

Данное решение не вступило в законную силу.

Установлено, что с начала 2025 года на территории Южноуральского городского округа зафиксировано три нападения собак на несовершеннолетних.