Копоть, рухнувший купол и колокол: что осталось от сгоревшего прихода в Копейске

Местные жители восприняли происшествие как личную трагедию

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В ночь на пятницу, 12 февраля, в копейском поселке Вахрушево в церковном приходе храма Рождества Христова произошел пожар. Прибывшие сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области оперативно ликвидировали огонь, однако здание прихода не подлежит восстановлению.

К моменту приезда корреспондента Первого областного информагентства на месте происшествия еще работали пожарные.

«Заканчиваем ликвидацию последствий. Точная причина возгорания будет известна после экспертизы», — сообщили сотрудники МЧС.

После того, как пожарные расчеты покинули место ЧП, туда один за другим начали подходить местные жители. Для каждого из них церковный приход был местом благодати, уединения и спокойствия. Прихожане восприняли пожар как личную трагедию.

«Я не спала ночью. Подошла к окну — увидела языки пламени. Сразу поняла, что приход горит. Потом одна за другой приехали пожарные машины», — поделилась очевидица Ольга.

Местная жительница Антонина Яковлевна вспомнила, как строили приход.

«Как будто часть души сгорела. Мы ведь всем поселком помогали храм строить. Деньги выделил местный житель. Вместе разрабатывали проектно-сметную документацию. Очень жалко. Он был такой светлый, чистый. Из других поселков к нам часто приезжали»,

— не скрывая слез, рассказала Антонина Яковлевна.

Кровля храма Рождества Христова выгорела полностью, внутри здания — рухнувший купол, сгоревшая дотла скамья и деревянные брусья. По словам местного жителя, у прихода за семь лет его существования «не было своего хозяина», богослужения здесь проводили настоятели других храмов по четвергам и субботам.

«Я отвозил жену на работу, проезжали мимо — сердце замерло. Я часто посещал. Жаль, что по воскресеньям не получалось. Батюшки здесь постоянно менялись. Может, если бы здесь был свой священник, то обошлось бы без происшествий. Нам всем очень жаль, что так произошло. Конечно, нужно строить новый храм», — рассказал южноуралец.

Настоятель Павел служит в церкви Петра и Февронии в поселке Старокамышинск и два раза в неделю проводил литургии и молебны в вахрушевском приходе.

«Окончательную причину установят в МЧС, но предположительно произошло короткое замыкание в электроавтомате, после чего загорелась проводка. Храм восстановлению не подлежит, к сожалению», — сообщил батюшка Павел.

Также он отметил, что в ближайшее время для прихожан организуют временное помещение для молитв. Жители Вахрушево обсуждают возможность строительства нового прихода для поселка, поскольку ближайший находится в селе Миасское и многим верующим в силу возраста трудно туда добираться.

Как рассказывал ранее наш сайт, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера в 3:02. Звонили очевидцы. На место оперативно приехали пожарные Копейского гарнизона. На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли на площади 30 квадратных метров.