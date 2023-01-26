Копейский суд вынес новый приговор экс‑начальнику колонии по делу о взятках

Владимир Ульянов получил условный срок

Копейский городской суд повторно вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 15 Владимиру Ульянову. Об этом сегодня, 26 января, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, преступления были совершены в 2018–2019 годах. Как установило следствие, в этот период офицер ФСИН получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за возможность пользоваться телефонами и послабления в режиме содержания. Еще более четверти миллиона начальник ИК-15 взял с других осужденных, позволив им пользоваться мобильными телефонами и беспрепятственно ходить по территории колонии (и то и другое запрещено законом). Эти деньги Владимир Ульянов потратил на покупку материальных ценностей для собственного учреждения.

В отношении Ульянова было возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и получении взятки (статья 286 УК РФ, статья 290 УК РФ).

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Также он должен выплатить штраф 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

Владимира Ульянова лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года 6 месяцев.

Ранее Ульянову назначали 4,5 года лишения свободы условно, однако Челябинский областной суд в апелляции отменил его.