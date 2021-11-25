Копейский суд отказал в УДО экс-замгубернатору Иркутской области

Павел Вибе отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере

В Челябинской области суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному Павлу Вибе за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд учел позицию прокурора, который настаивал на сохранении вынесенного раннее приговора. Основателю челябинского мясокомбината и бывшему замгубернатору Иркутской области предстоит провести еще четыре года в колонии.

Копейский городской суд рассмотрел ходатайство адвоката осужденного Павла Вибе об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. 3 февраля 2020 Тушинский районный суд Москвы бизнесмену и экс-высокопоставленному чиновнику присудил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Павлу Вибе вменили мошенничества в особо крупном размере, с причинением потерпевшим ущерба более 61 млн рублей.

«Прокурор в суде указал, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось не стабильным, допускались нарушения установленного порядка содержания под стражей, в учреждении он не трудоустроен, ущерб потерпевшим возмещен в незначительной сумме до вынесения приговора суда. Кроме того, администрация исправительного учреждения характеризует осужденного отрицательно», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката осужденного. Напомним, Павлу Вибе принадлежал завод мясопереработки «Вюрст» и несколько других предприятий на территории Челябинской области, в Калмыкии, ХМАО и Московской области. В 2005 году Вибе занял пост заместителя губернатора Иркутской области.