Копейский суд отказал организатору беспорядков на рок‑фестивале «Торнадо» в замене наказания

Александр Гирь нарушал режим отбывания срока

Один из организаторов «побоища» на рок-фестивале «Торнадо-2010» Александр Гирь не добился смягчения наказания. Копейский городской суд сегодня, 9 июня, отказал осужденному в удовлетворении ходатайства о замене тюремного срока на ограничение свободы или исправительные работы.

В сентябре 2018 года Александр Гирь был осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гирь обвиняется в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, на рок-фестивале «Торнадо-2010».

Свое наказание Александр Гирь отбывает в исправительной колонии № 11 ГУФСИН России по Челябинской области до июля 2023 года. С ходатайством осужденного согласилась и администрация колонии. Однако прокурор был против.

«Прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания. Также по результатам психологического исследования сделан вывод о наличии вероятности повторного совершения им противоправных действий. Изложенные обстоятельства не позволили сделать объективный вывод о его исправлении и в совокупности с данными о личности осужденного не создали предусмотренные законом основания для принятия положительного решения», — прокомментировали в прокуратуре региона.

Суд, посчитав обоснованными доводы прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Напомним, это не первое прошение Александра Гиря о смягчении наказания. 7 апреля этого года суд уже отказал ему в условно-досрочном освобождении.