Копейский суд оставил в колонии строгого режима мужчину, убившего двоих подростков 18 лет назад

Александр Демьянцев все эти годы отрицает свою вину

Копейский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного на 25 лет в колонии строгого режима жителя Саткинского района Александра Демьянцева. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, трагедия случилась в 2003 году в Саткинском районе. Судом установлено, что Демьянцев подвез 15-летнего юношу и 14-летнюю девочку на авто, попросил их вымыть машину в качестве оплаты, а потом завязал детям глаза. Мальчика он зарезал сразу, а школьницу предварительно изнасиловал.

Приговором Челябинского облсуда от 23 августа 2004 года он отправлен в колонию строгого режима на 25 лет. Осужденный ходатайствовал о замене ему части оставшегося наказания на более мягкий режим.

«Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, что в совокупности с личностью не создавало оснований к замене наказания», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В удовлетворении ходатайства отказано, однако постановление не вступило в законную силу.