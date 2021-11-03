Копейский суд обязал женщину возместить 2,6 млн рублей за причиненный лесным пожаром ущерб

Огонь перекинулся с ее земельного участка

Копейский суд удовлетворил ходатайство городского прокурора о взыскании с местной жительницы 2,6 млн рублей в качестве компенсации ущерба от лесного пожара. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в апреле 2020 года на территории Копейского городского округа произошел лесной пожар, охвативший площадь в 7 га.

«Причиной пожара явилось распространение огня с земельного участка, не очищенного от сухой травы, мусора и других горючих материалов, не отделенного от лесомассива противопожарной минерализованной полосой», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурор Копейска обратился в суд с иском в отношении хозяйки участка. Сумма причиненного ущерба с учетом затрат на тушение составила 2,6 млн рублей.

Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.