Копейский полицейский вытащил тонущего мужчину из ледяной воды во время шторма

Пропавшего искали на моторной лодке

В Копейске сотрудник полиции спас мужчину, который перевернулся на лодке во время шторма. История всплыла в соцсетях — житель Челябинской области публично поблагодарил оперуполномоченного уголовного розыска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент случился на озере Курлады. Из-за сильного ветра перевернулась лодка, и мужчина оказался в ледяной воде. На место экстренно выехали полицейские на моторной лодке.

Через некоторое время оперуполномоченный обнаружил пострадавшего. Мужчина находился в восьми километрах от берега и уже начал терять сознание от переохлаждения.

Полицейский поднял его в свою лодку, оказал первую помощь и доставил на берег. Там его передали бригаде скорой помощи. Сейчас жизни спасенного ничего не угрожает, а руководство решает вопрос о награждении полицейского.

