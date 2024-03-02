Копейские полицейские задержали мужчину, повредившего 12 автомобилей

Подозреваемый разбивал стекла и похищал имущество

В полицию с заявлением о повреждении автомобиля Chery Tiggo обратилась 49-летняя жительница Копейска. Работая по ее заявлению, правоохранители задержали подозреваемого, а также установили его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что ее машина стояла на неохраняемой парковке на улице Республиканской. Поздно вечером она обнаружила разбитое боковое стекло и пропажу видеорегистратора и сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители опросили потерпевшую, возможных свидетелей и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный копейчанин в возрасте 43-х лет. Кроме того, полицейские установили его причастность к порче еще 12 автомобилей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Украденный видеорегистратор вернули владелице.