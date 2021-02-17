Копейчанка пыталась передать осужденному телефон в упаковке салфеток

Посылку она отправила в колонию в Свердловской области

Сотрудники Сосьвинской колонии ЛИУ-23 обнаружили в содержимом посылки, присланной осужденному из Копейска, упаковку влажных салфеток, а в ней — телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Жительница Копейска отправила осужденному мобильный телефон, сим-карту, кабель для зарядки устройства и аккумуляторную батарею. Запрещенные предметы женщина спрятала в упаковку с влажными салфетками.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области обнаружили в содержимом сумки, переданной одному из заключенных, пластиковые упаковки с паштетом, а внутри них — мобильные телефоны. В отношении отправителя составлен административный протокол за передачу запрещенных предметов (статья 19.12 КоАП РФ). Ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.