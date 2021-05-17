Копейчанка отдала мошеннице более трех тысяч рублей

Женщина доверилась незнакомке и не стала перепроверять информацию, которую ей сообщили

Жительница Копейска, находясь на работе, стала жертвой мошенницы. Женщина передала деньги незнакомке, а когда поняла, что ее обманули, сразу же написала заявление в полицию. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

63-летняя продавщица рассказала полицейским, что к ней подошла незнакомка и сообщила, что продавец из соседнего отдела просит в долг 3300 рублей. Поскольку потерпевшая знала коллегу, она не задумываясь дала деньги. А когда пришла через несколько часов в отдел забирать долг, оказалось, что деньги никто не просил.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по подозрению в мошенничестве задержали ранее судимую жительницу Челябинска, 1990 года рождения. Установлена причастность задержанной к совершению аналогичных противоправных деяний в Челябинске»,— сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит задержанной, — лишение свободы сроком до двух лет.