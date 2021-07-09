Копейчанка купила поддельный диплом педагога и получила 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

За обман государства ей придется ответить в суде

Жительница Копейска пойдет под суд за то, что мошенническим путем получила миллион рублей от государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемая купила поддельный диплом бакалавра ЮУрГГПУ по направлению «педагогическое образование», после чего выбрала вакансию учителя русского языка и литературы в Анненской средней школе Карталинского района и подала электронную заявку для участия в конкурсе „Земский учитель“», — сообщают в прокуратуре.

После этого женщина подготовила необходимые для участия в конкурсе документы и отправила копии в Региональный центр оценки качества и информатизации образования. Никто из чиновников даже не усомнился, что диплом настоящий. Копейчанка выиграла конкурс и получила работу в школе.

Мошенница отработала там одну четверть. А когда получила один миллион «подъемных» рублей по программе «Земский учитель», перестала ходить на уроки и была уволена.

Проверить эту историю взялась прокуратура. Копейчанка признала обман, но вернуть деньги уже не смогла — все средства были потрачены на разные нужды.

Интересно, что у обвиняемой нет криминального прошлого, а по образованию она юрист.

Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде Челябинска.