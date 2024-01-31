Копейчанина отправили в СИЗО после попытки угона машины

Завести транспорт подозреваемому не удалось

В Копейске Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о взломе его автомобиля «ВАЗ‑2104». Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 20‑летний парень. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили приметы подозреваемого, установили маршрут его передвижения и вскоре задержали. 20‑летний парень, которые ранее уже был судим за попытки угнать авто, признался, что пытался совершить преступление и в этот раз. По его словам, он увидел машину, двери которой были открыты, сел в нее и попытался завести. Однако ничего не вышло, и он поспешил скрыться.

В отношении копейчанина возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 166 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.